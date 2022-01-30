Буртасова финишировала с российским флагом в победном супермиксте на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Евгения Буртасова финишировала с флагом в супермиксте на чемпионате Европы в немецком Арбере. Сразу после финиша спортсменка подъехала к своему партнёру по команде Антону Бабикову и обнялась с ним.

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Напомним, ранее сегодня, 30 января, сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Второй к финишу пришла команда Франции в составе Лу Жанмонно и Эмильена Клода, тройку лучших замкнула сборная Германии (Франциска Хильдебранд, Юстус Штрелов).

Отметим, что Евгения Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Антон Бабиков зашёл на штрафной круг и использовал 7 дополнительных выстрелов.