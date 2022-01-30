Бабиков подробно описал эпизод столкновения со шведским биатлонистом в супермиксте

Российский биатлонист Антон Бабиков подвёл итоги супермикста в рамках чемпионата Европы в Арбере (Германия) и подробно описал эпизод столкновения со шведом Габриэлем Стегмайром.

«Хорошая гонка. Начало было стрессовым, потому что ветер сильно бушевал на первом этапе, но дальше Женя прекрасно прошла свой этап, у меня на втором этапе тоже был уже более рабочий ветер, рабочая атмосфера. Женя снова закончила прекрасной стрельбой, поэтому смогла абсолютно комфортно финишировать с позитивными эмоциями на последнем круге.

Евгения — очень сильный стрелок. Она показала в Арбере, что чувствует себя комфортно в стрельбе, когда это возможно. Всё-таки здесь бывает ветер, который никому не даёт работать. Но сегодня вполне комфортная обстановка, и она сделала то, что должна была сделать, прекрасно отработав.

Произошло столкновение, я был не прав в том, что не пропустил шведа по правилам. Но он шёл по внутреннему радиусу штрафного круга с немцем, поэтому я подумал, что они заворачивают на ещё один круг. И он только в самом конце проходного отверстия на штрафной круг начал резко выходить. Я уже не мог никак оттормозиться, потому что ледяная трасса, и мы врезались.

Я подошёл к нему сразу же с извинениями, он принял их. Потом после гонки я снова подошёл к нему с извинениями, объяснил, почему так произошло, он сказал, что это абсолютно рейсовая ситуация, и он не имеет ко мне никаких претензий.

Хорошее настроение, очень приятно уезжать отсюда с такими эмоциями, с золотой медалью. Во многих гонках нам чуть-чуть не хватало до золота. Только Евгения уезжает отсюда с двумя золотыми медалями. Сборная могла выступить ещё лучше, но все достойно побились, достойный результат. Отдохнём сегодня вечером, завтра в дороге и будем с новыми силами заканчивать сезон», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».