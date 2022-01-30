Буртасова: почему я должна ехать на ОИ, если документы туда у меня полностью не готовы?

Российская биатлонистка Евгения Буртасова дала комментарий после победы в супермиксте в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.

«Мы переписывались с Антоном, когда смотрели эстафету, и были в шоке. Удивлялись, как люди стреляют и какой ветер. Я писала: «Ну и мы скоро туда пойдём».

У меня нет документов на Олимпиаду. Почему я должна ехать, если документы туда у меня полностью не готовы? Для безопасности надо было две недели вести дневник здоровья о своём самочувствии, когда выдаётся аккредитация. У Антона Бабикова есть дневник, он его вёл. Я получила информацию только дня три назад. Сейчас уже начала вести.

Сейчас будем биться за тотал, за свою личную квоту», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».