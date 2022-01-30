Антон Бабиков: визуально трудно показать, насколько эти медали тяжёлые

Сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере. О своих ощущениях рассказал новоиспечённый триумфатор Бабиков.
«После каждой гонки я сразу звоню жене. Она тоже переживает, когда слышит, что какие-то санкции или меня могут в чём-то обвинить.
Визуально трудно показать, насколько эти медали тяжёлые. Для этого нужно съездить с нами хотя бы на один сбор. Это всё нелегко, но приятно. За каждой медалью стоит много труда, разных эмоций и опыта. На чемпионате Европы в Тюмени всё было несколько иначе, чем сейчас. И этой медалью я горжусь, наверное, больше, чем той.
Две гонки, которые я бежал на этом чемпионате, занесу себе в актив. Где-то что-то не получалось, но как мы видим, Арбер очень непредсказуемый и тяжёлый для всех. Поэтому уехать отсюда с двумя медалями с двух гонок — это уже позитивный момент.
Идеальный расклад продолжения сезона — это поехать на Олимпиаду. После февраля — это Кубок мира. При чём здесь какие-то зарабатывания денег на кубке IBU? Это меркантильные и низкие вещи, и никто не ставит их в приоритет. Мы думаем только о том, чтобы расти над собой, и для этого нужно бегать с сильнейшими. Этого не нужно бояться, этого нужно желать всем сердцем и мыслями. Только Кубок мира и только борьба с лучшими», — сказал Антон после награждения в эфире «Матч ТВ».
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