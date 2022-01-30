Истомин: эстафеты всегда наши, мы в них мобилизуемся по-другому

Тренер сборной России Артём Истомин прокомментировал результаты супермикста в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.

«В гонке всё хорошо, но весь чемпионат прошёл так, что в каждой гонке за одного радостно, за другого обидно. Эстафеты всегда наши, мы в них мобилизуемся по-другому. И сегодня досадно за ребят, которые бежали в первой эстафете, но очень радостно за Женю, которая с чистой стрельбой отработала, и за Антона, который показал хорошую скорость на дистанции и хорошую, уверенную стрельбу.

Когда произошло столкновение со шведом, я больше засуетился не из-за санкций, а из-за того, что произойдёт с Антоном, потому что дальше ему надо было ещё этап бежать. Сразу проверили весь инвентарь, чтобы всё было нормально», — сказала Истомин в эфире «Матч ТВ».