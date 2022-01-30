Биатлонистка Валерия Васнецова подтвердила пропуск Олимпиады-2022

Российская биатлонистка Валерия Васнецова не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года. Об этом она сообщила в своём «инстаграме». Причиной стали два положительных теста на коронавирус.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой…

Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути.

Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — гласит сообщение Васнецовой в «Инстаграме».

Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России в воскресенье, 30 января, подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону.