В СБР прокомментировали ситуацию с заменой Васнецовой на Буртасову на ОИ-2022

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о ситуации с возможной заменой в женской сборной на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову. Ранее СБР сообщил, что Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. Спортсменку уже изолировали, теперь её хотят заменить на Евгению Буртасову.

«Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждём ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это.



Два теста Васнецовой были сделаны в Пекине. Тесты на Олимпиаде берут каждый день у всех. Если хоть один тест положительный — человека изолируют. Если два теста положительных, то человека переводят из Олимпийской деревни в карантинный отель. У остальных членов сборной негативные тесты? Естественно. Если бы был хоть один, то и этот спортсмен был бы удалён», — приводит слова Аверьянова «Спорт-экспресс».