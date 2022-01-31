Динара Алимбекова отреагировала на комментарии российских сервисменов

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила трассу, на которой пройдут соревнования в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай), и прокомментировала слова российских сервисменов.
«Если честно, то никаких конкретных ожиданий от здешней трассы у меня не было. До приезда на Игры видела всего несколько фотографий. Даже не могла представить, что может быть, а чего быть не может. Хотя то и дело всплывали реалии четырёхлетней давности из корейского Пхёнчхана. Стадион, трибуны, общий пейзаж. И, знаете, во многом совпадает!
По крайней мере, у меня есть ощущение дежавю. Всё напоминает Корею. По качеству трасса в полном порядке. Она мне очень понравилась. Идеально подготовлена! Я присутствовала на утренней тренировке — бегала кросс, а уже вечером состоялось комплексное лыжное занятие со стрельбой. Убедилась: трасса толково спроектирована. Есть где поработать, есть где передохнуть.
Льда нет! Я до этого читала комментарии российских сервисменов, мол, трасса как бетон, но сейчас мне так не показалось. Всё очень хорошо. Стрельбище, как и ожидалось ветреное — но не так, чтобы хвататься за голову и кричать «караул, куда мы попали!». Нет. Ветер рабочий. На тренировке делала пару щелчков поправки. Поэтому всё комфортно», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».
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