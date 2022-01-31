Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Динара Алимбекова отреагировала на комментарии российских сервисменов

Динара Алимбекова отреагировала на комментарии российских сервисменов
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила трассу, на которой пройдут соревнования в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай), и прокомментировала слова российских сервисменов.

«Если честно, то никаких конкретных ожиданий от здешней трассы у меня не было. До приезда на Игры видела всего несколько фотографий. Даже не могла представить, что может быть, а чего быть не может. Хотя то и дело всплывали реалии четырёхлетней давности из корейского Пхёнчхана. Стадион, трибуны, общий пейзаж. И, знаете, во многом совпадает!

По крайней мере, у меня есть ощущение дежавю. Всё напоминает Корею. По качеству трасса в полном порядке. Она мне очень понравилась. Идеально подготовлена! Я присутствовала на утренней тренировке — бегала кросс, а уже вечером состоялось комплексное лыжное занятие со стрельбой. Убедилась: трасса толково спроектирована. Есть где поработать, есть где передохнуть.

Льда нет! Я до этого читала комментарии российских сервисменов, мол, трасса как бетон, но сейчас мне так не показалось. Всё очень хорошо. Стрельбище, как и ожидалось ветреное — но не так, чтобы хвататься за голову и кричать «караул, куда мы попали!». Нет. Ветер рабочий. На тренировке делала пару щелчков поправки. Поэтому всё комфортно», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

Новость по теме
«Ух ты, крутяк!» Динара Алимбекова показала свой номер в Олимпийской деревне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022