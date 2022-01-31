Женская сборная России по биатлону пропустила тренировку на трассе ОИ-2022 в Пекине

Женская сборная России по биатлону в полном составе пропустила официальную тренировку на трассе Олимпиады-2022 в Пекине, которая состоялась сегодня, 31 января. Первая установка, на которой должны были работать россиянки, пустовала, информирует matchtv.ru.
В отсутствие команды ОКР на рубеже работали сборные Беларуси, Норвегии, Австрии, Украины, Польши, США, Японии, КНР, Канады и Румынии. Также на трассе были замечены итальянки.
Напомним, изначально в женскую команду попали Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, запасными были названы Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Вчера, 30 января, стало известно, что Васнецова заразилась коронавирусом, из-за чего ей придётся пропустить Олимпиаду. В составе сборной её может заменить Буртасова.
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