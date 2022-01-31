Кристина Резцова и Светлана Миронова рассказали о трассе Олимпиады-2022 в Пекине

Биатлонистки сборной России Кристина Резцова и Светлана Миронова рассказали о трассе в Чжанцзякоу (Китай), где пройдут соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Трасса здесь готова просто идеально, вообще независима ни от ветра, ни от чего-то ещё. Если не брать горы, то здесь очень легко. Очень пологие и длинные подъёмы, идёшь и идёшь потихоньку», — сказала Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Мне, в принципе, понравилась трасса. Рельеф классный, всё классно. Со стрельбищем пытаемся подружиться, и пока что всё получается», — добавила Миронова.

Напомним, изначально в женскую команду попали Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, запасными были названы Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Вчера, 30 января, стало известно, что Васнецова заразилась коронавирусом, из-за чего ей придётся пропустить Олимпиаду. В составе сборной её может заменить Буртасова.

