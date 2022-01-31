Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону рассказал, что важнее всего на ОИ

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков поделился ожиданиями в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По словам тренера, самое главное на Олимпиаде — здоровье.

«Сформулирую так: впечатления пока холодные и ветреные. В качестве безусловного и важного позитива отмечу работу транспорта: пока всё чётко, никаких проблем. И главное, как вы понимаете, — здоровье!» — приводятся слова Рыженкова в телеграм-канале «Референт рая».

Напомним, в состав женской сборной Беларуси на Игры в Пекин попали Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина и Алина Пильчук. В мужскую команду вошли Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елётнов.