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Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону рассказал, что важнее всего на ОИ

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону рассказал, что важнее всего на ОИ
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Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков поделился ожиданиями в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По словам тренера, самое главное на Олимпиаде — здоровье.

«Сформулирую так: впечатления пока холодные и ветреные. В качестве безусловного и важного позитива отмечу работу транспорта: пока всё чётко, никаких проблем. И главное, как вы понимаете, — здоровье!» — приводятся слова Рыженкова в телеграм-канале «Референт рая».

Напомним, в состав женской сборной Беларуси на Игры в Пекин попали Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина и Алина Пильчук. В мужскую команду вошли Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елётнов.

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