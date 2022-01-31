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Васильев: Буртасова сейчас на хайпе и позитивной волне — это поможет ей на Олимпиаде

Васильев: Буртасова сейчас на хайпе и позитивной волне — это поможет ей на Олимпиаде
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с заменой Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус.

«В ситуации с заменой Васнецовой на Буртасову уже ни от кого ничего не зависит. Это уже данность: Валерия не может участвовать в Олимпийский играх, а у нашей команды недокомплект. Последние старты Буртасова действительно показывает хорошие результаты, стала чемпионкой Европы.

Васнецовой можно только посочувствовать. Девчонка только отобралась на Олимпиаду… Для каждого спортсмена такое событие в карьере уже радость и праздник. От болезни сейчас никто не застрахован, поэтому ничего не поделаешь. Валерия ещё молодая спортсменка, у неё всё впереди. У неё есть хорошие шансы отобраться на следующие Олимпийские игры.

Не сказал бы, что Буртасова была перегружена перед Олимпийскими играми. Наоборот, Евгения сейчас на хорошем ходу и хорошем хайпе, позитивной волне. Это поможет ей, нужно это использовать. Сейчас Буртасова прилетит в Пекин, немного отдохнёт и придёт в норму. Уверен, всё будет нормально», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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