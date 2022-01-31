Хованцев: замена Васнецовой на Буртасову — равноценная. Наша цель — золотые медали на ОИ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о замене в женской команде на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Евгения Буртасова заменит в команде Валерию Васнецову, которая заразилась коронавирусом и была помещена в карантинный отель. Союз биатлонистов России (СБР) уже подал заявку на замену.



«Васнецова на Буртасову — равноценная замена. Да, Буртасова чуть послабее ходом, да и Васнецова прибавила. С другой стороны, Женя выиграла гонку на чемпионате Европы, хоть это и не Кубок мира. Неприятно, что у Васнецовой коронавирус. Но этот инцидент не изменил нашей главной цели на Олимпиаде — золотые медали», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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