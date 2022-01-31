Мартен Фуркад опробовал олимпийскую трассу в Пекине и назвал её недостатки

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от олимпийских трасс в Пекине (Китай).

Фуркад прилетел на Олимпиаду-2022 в качестве ТВ-эксперта, однако уже успел проинспектировать олимпийские объекты.

«Отвечая на многочисленные сообщения: три лыжных стадиона великолепны со спортивной точки зрения, и это не ирония. Снег: много искусственного, но он очень холодный и плотный (- 19 градусов сегодня). Недостатки: освещение, которое искажает трассу. Мои опасения: ветер», — написал Фуркад в своём «твиттере».

Публикация доступна в «инстаграме» Мартена Фуркада.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонную программу откроет смешанная эстафета, которая пройдёт 5 февраля.