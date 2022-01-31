Рёйселанд и Экхофф потренировались на олимпийской трассе, несмотря на 19-градусный мороз

Норвежские биатлонистки Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф провели тренировку на олимпийской трассе в Пекине (Китай), несмотря на 19-градусный мороз. При этом, по информации NRK, руководство сборной Швеции по лыжным гонкам запретило своим спортсменам выходить на трассу из-за мороза.
Рёйселанд и Экхофф первыми из сборной Норвегии по биатлону прилетели на Олимпиаду. Остальная часть команды вылетает в Китай сегодня, 31 января.
«Мы готовились к худшему, но всё равно здесь очень холодно. Я прямо чувствую, как напрягаются мышцы лица, пока я разговариваю. Сомневаюсь, что температура именно такая, как показывает термометр. Если сравнивать с Эстерсундом, ощущается всё иначе. Там температура была не такой низкой, но холод ощущался сильнее. Здесь же воздух более сухой. Думаю, всё будет хорошо», – приводит слова Рёйселанд NRK.
«Холодно! Когда покидаешь стадион и взбираешься по подъёму, всё нормально. Но когда спускаешься, снова встречный ветер и ужасный мороз. Как это ощущается? Думаю, как минус 29 и ощущается», — добавила Экхофф.
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