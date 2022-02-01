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Никита Лобастов назвал единственное китайское слово, которое знает

Никита Лобастов назвал единственное китайское слово, которое знает
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Биатлонист сборной Беларуси Никита Лобастов назвал единственное слово на китайском языке, которое ему знакомо. В настоящее время спортсмен находится в Пекине (Китай), где готовится к зимним Олимпийским играм.

По словам Лобастова, он знает только слово «нихао», что означает «всего тебе хорошего» или «привет».

«Если честно, я пока тоже в совершенстве владею только «нихао»! Но это не мешает готовиться к соревнованиям: тренируемся без сбоев. Что же касается темы состава на смешанную эстафету, с которой начнётся Олимпиада для биатлонистов, то не могу ничего точно сказать. Это к тренерам!» — приводятся слова спортсмена в телеграм-канале «Референт рая».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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