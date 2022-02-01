Эдуард Латыпов высказался о сильном морозе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал о погодных условиях в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Латыпов отметил, что на трассе очень холодно.
«Условия вчера были достаточно сложные, хороший такой мороз. В этой ситуации нужно тепло одеваться. Мы вчера работали в разминочной форме, не снимали её. Если это повторится в день гонки, то всё будет зависеть от организаторов. Если побежим, то утепляться придётся заметно сильнее, чем в обычные дни.
Вчера, когда я катался, руки не мёрзли. Но тело даже под нагрузкой не согревалось, хотя и не мёрзло. Можно сказать, что его температура была постоянной, на грани замерзания. Вчера была достаточно интенсивная работа, и это помогло не замёрзнуть. Но стоило постоять пару минут, и мороз уже начинал накрывать», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».
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