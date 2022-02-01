Себастиан Самуэльссон решил проблемы с туалетом и холодом в комнате

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что постепенно обживается в Олимпийской деревне перед стартом зимних Игр в Пекине.
«Было много плюсов в том, чтобы прибыть на место назначения пораньше. В этом случае есть время привести всё в порядок. Вчера ночью в номере было 12 градусов тепла, у Антона Перссона и вовсе 10 с половиной. Теперь у меня в номере есть ещё один нагреватель, так что всё в порядке в этом плане. Были и ещё некоторые мелочи типа стандарта смыва в туалетах. Здесь он не такой, как мы привыкли. Так что было несколько мелочей.
В общей столовой мы пересекаемся с большим количеством людей, чем на Кубке мира, когда сидели сами по себе. Но в ресторанах есть оргстекло для защиты от возможного заражения коронавирусом. Хотя поначалу было несколько тревожно из-за многолюдности, через пару дней все успокоились», — сказал Самуэльссон в интервью Aftonbladet.
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