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Опубликован состав сборной России на этап Кубка IBU в Нове-Место

Опубликован состав сборной России на этап Кубка IBU в Нове-Место
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Стал известен состав сборной России по биатлону на шестой этап Кубка IBU, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 3 по 5 февраля. В программу соревнований вошли две классические спринтерские гонки как у мужчин, так и у женщин.

Мужчины

Василий Томшин
Ильназ Мухамедзянов
Пётр Пащенко
Александр Поварницын
Михаил Первушин
Дмитрий Иванов

Женщины

Анастасия Шевченко
Наталья Гербулова
Виктория Сливко
Лариса Куклина
Анастасия Егорова

Российские биатлонисты занимают второе место в зачёте Кубка наций, в их активе 5339 баллов. У лидеров – норвежцев – 5445 очков.

Россиянки же с отрывом опережают француженок в Кубке наций. За пять прошедших этапов они набрали 5307 очков, у команды Франции – 5089.

Полное расписание этапов Кубка IBU в сезоне – 2021/2022.

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