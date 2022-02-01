Опубликован состав сборной России на этап Кубка IBU в Нове-Место

Стал известен состав сборной России по биатлону на шестой этап Кубка IBU, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 3 по 5 февраля. В программу соревнований вошли две классические спринтерские гонки как у мужчин, так и у женщин.

Мужчины

Василий Томшин

Ильназ Мухамедзянов

Пётр Пащенко

Александр Поварницын

Михаил Первушин

Дмитрий Иванов

Женщины

Анастасия Шевченко

Наталья Гербулова

Виктория Сливко

Лариса Куклина

Анастасия Егорова

Российские биатлонисты занимают второе место в зачёте Кубка наций, в их активе 5339 баллов. У лидеров – норвежцев – 5445 очков.

Россиянки же с отрывом опережают француженок в Кубке наций. За пять прошедших этапов они набрали 5307 очков, у команды Франции – 5089.

Полное расписание этапов Кубка IBU в сезоне – 2021/2022.