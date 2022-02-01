Кристиансен показал весь путь норвежских биатлонистов от Осло до Пекина

Победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен в «Инстаграме» показал весь путь сборной Норвегии по биатлону на Олимпийские игры – 2022.

Норвежцы вылетели в Пекин из Осло практически в полном составе. Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф прибыли в Китай несколько дней назад на частном самолёте.

Ранее стало известно, что норвежские биатлонисты летели в Пекин в одном самолёте с заражёнными коронавирусом людьми.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Биатлонные соревнования на Играх откроет смешанная эстафета, она пройдёт 5 февраля. За Норвегию в ней выступят Экхофф, Рёйселанд, Тарьей и Йоханнес Бё.