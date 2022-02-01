«Все друг от друга шарахаются». К. Резцова рассказала об атмосфере в Олимпийской деревне

Призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала информацию о том, что она пропустила тренировку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Зачем нагнетать? Тут и без этого такое творится… Вот почти каждый при встрече говорит, что контактировал с кем-то, кого посадили на карантин: «Отойди от меня!».
Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются. В зале каждый тренажёр отделён от другого плёнкой. Как столы в столовой. То есть ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь — её дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно.
Это не то чтобы чувство опасности… Просто ставки начинают расти. И с каждым днём всё сильнее. Постоянно видишь народ, который заболевает — и на этом Олимпиада для них заканчивается. Доходит до паранойи. Вот я уже маску меняю каждые пару часов. А в Европе неделю могла в одной ходить! Сейчас ручки дверной касаюсь — сразу к дезинфектору. Понимаю, что даже это не даёт гарантий, но, по крайней мере, надо сделать всё от себя зависящее. Чтобы хотя бы к себе потом вопросов не было», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».
- 1 февраля 2022
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