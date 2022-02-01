Кристина Резцова оценила сложность олимпийской трассы в Пекине
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Призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Кристина Резцова оценила сложность трассы, на которой пройдут Олимпийские игры – 2022. Соревнования биатлонистов откроет смешанная эстафета, она состоится 5 февраля.
«Крутая! Очень крутая. Мне нравится. Рельеф сам по себе не тяжёлый. Другое дело, что тут высота. Зато трасса всегда идеально укатана, всё размечено. Ещё есть такая особенность: ветер всегда дует тебе либо в спину, либо в лоб.
Что касается морозов, в воскресенье под вечер было сильно холодно. Но я бы не сказала, что прямо критично. Мы сделали нормальную тренировку — 1,5-2 часа. Говорят, температура может упасть ещё. Но пока лютого мороза, чтобы бежать было невозможно, не было», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».
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