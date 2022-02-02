Дмитрий Губерниев обратился к биатлонистке Евгении Буртасовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской биатлонистке Евгении Буртасовой, которая должна заменить в составе олимпийской команды заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Евгения опубликовала своё фото в «Инстаграме» и добавила эмодзи. Дмитрий в комментарии написал: «Давай, вперёд».

Фото: «Инстаграм» Евгении Буртасовой

Валерия Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин (Китай) позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. В Пекине Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования в биатлоне откроются 5 февраля смешанной эстафетой.