Дмитрий Губерниев обратился к биатлонистке Евгении Буртасовой
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российской биатлонистке Евгении Буртасовой, которая должна заменить в составе олимпийской команды заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.
Евгения опубликовала своё фото в «Инстаграме» и добавила эмодзи. Дмитрий в комментарии написал: «Давай, вперёд».
Фото: «Инстаграм» Евгении Буртасовой
Валерия Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин (Китай) позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. В Пекине Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования в биатлоне откроются 5 февраля смешанной эстафетой.
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