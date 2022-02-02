Тренер сборной России рассказал, что возненавидели две биатлонистки на ОИ-2022 в Пекине

Тренер сборной России по биатлону Николай Загурский, отвечающий за стрельбу, рассказал, что две его подопечных возненавидели 30-й, последний щит на стрельбище, поскольку там, по их мнению, наиболее неблагоприятные ветровые условия.

«Впервые мы тут столкнулись с тем, что ветер реально закручивал. Он несколько раз менял направление по ходу одной тренировки, чего раньше не было. На каком щите удобнее стрелять? У нас две спортсменки возненавидели 30-й щит на стрельбище, одна сказала, что ей там комфортно.

Безусловно, стрельба будет важнейшим фактором при достижении результата в Пекине. Уровень стрельбы сейчас очень высокий в мире, быстрые ноги при плохой работе на рубеже не спасут. Готова ли команда к гонкам? Мы – да», — цитирует Загурского «РИА Новости Спорт».

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