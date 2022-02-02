Динара Алимбекова: а мы пингвинчики, а нам не холодно

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка, которая в настоящее время готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине, снялась на фоне олимпийских колец и заявила, что ей не холодно, несмотря на мороз.

«А мы пингвинчики, а нам не холодно», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» динары алимбековой

Алимбекова занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

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