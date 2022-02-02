Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Динара Алимбекова: а мы пингвинчики, а нам не холодно

Динара Алимбекова: а мы пингвинчики, а нам не холодно
Комментарии

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка, которая в настоящее время готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине, снялась на фоне олимпийских колец и заявила, что ей не холодно, несмотря на мороз.

«А мы пингвинчики, а нам не холодно», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» динары алимбековой

Алимбекова занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси
Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022