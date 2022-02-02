Президент СБР Виктор Майгуров рассказал подробности замены Васнецовой на Буртасову на ОИ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как удалось заменить Валерию Васнецову, которая заразилась коронавирусом незадолго до старта Олимпиады-2022 в Пекине, на Евгению Буртасову. Он подтвердил, что спортсменка прилетит на Игры завтра, 3 февраля.

«Протокол замены был понятен. Мы официально обратились в Олимпийский комитет России, а они обратились в оргкомитет Игр. Менее чем через сутки нам подтвердили замену на Буртасову. Думаю, Васнецова не останется здесь до конца Олимпиады. Как только её выпустят, она, наверное, полетит домой», — рассказал Виктор Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

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