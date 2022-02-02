Президент СБР Виктор Майгуров рассказал подробности замены Васнецовой на Буртасову на ОИ
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как удалось заменить Валерию Васнецову, которая заразилась коронавирусом незадолго до старта Олимпиады-2022 в Пекине, на Евгению Буртасову. Он подтвердил, что спортсменка прилетит на Игры завтра, 3 февраля.
«Протокол замены был понятен. Мы официально обратились в Олимпийский комитет России, а они обратились в оргкомитет Игр. Менее чем через сутки нам подтвердили замену на Буртасову. Думаю, Васнецова не останется здесь до конца Олимпиады. Как только её выпустят, она, наверное, полетит домой», — рассказал Виктор Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».
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