Светлана Миронова: всегда ношу маску, всё сразу дезинфицирую. Это не параноидально

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова рассказала, как придерживается мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент спортсменка готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Ребята, всё серьёзно. Стараюсь следить вообще за всем, за гигиеной, всегда ношу маску, всё сразу дезинфицирую. Это не параноидально, это банальные меры безопасности. Думаю, они всегда должны соблюдаться», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Церемония открытия зимней Олимпиады запланирована на 4 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры завершатся 20 февраля.

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