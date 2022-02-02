Светлана Миронова: всегда ношу маску, всё сразу дезинфицирую. Это не параноидально
Поделиться
Биатлонистка сборной России Светлана Миронова рассказала, как придерживается мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент спортсменка готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Ребята, всё серьёзно. Стараюсь следить вообще за всем, за гигиеной, всегда ношу маску, всё сразу дезинфицирую. Это не параноидально, это банальные меры безопасности. Думаю, они всегда должны соблюдаться», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Церемония открытия зимней Олимпиады запланирована на 4 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры завершатся 20 февраля.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 2 февраля 2022
-
13:32
-
13:25
-
13:24
-
13:17
-
12:49
-
12:01
-
11:06
-
10:50
-
10:32
-
09:05
-
08:23
-
00:37
-
00:00
- 1 февраля 2022
-
22:18
-
21:26
-
20:36
-
20:14
-
18:44
-
18:37
-
18:12
-
17:51
-
17:42
-
17:26
-
17:00
-
16:11
-
15:51
-
14:19
-
12:54
-
12:50
-
11:56
-
11:06
-
10:51
-
10:45
-
09:25
- 31 января 2022
-
21:58
Партнерский контент