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Лариса Куклина прислала Светлане Мироновой коробку шоколада и написала записку. Фото

Лариса Куклина прислала Светлане Мироновой коробку шоколада и написала записку. Фото
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Биатлонистка сборной России Светлана Миронова показала подарок, который она получила от другой российской биатлонистки Ларисы Куклиной. В настоящее время Миронова, которая, в отличие от Куклиной, попала в состав сборной России на зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекине, готовится к Играм.

Куклина прислала Мироновой коробку шоколада, в которую оказалась вложена записка. Лариса пожелала удачи Светлане, а также Ульяне Нигматуллиной, Кристине Резцовой, Валерии Васнецовой и Ирине Казакевич, которые вошли в первоначальный состав национальной команды на Олимпиаду. Позднее стало известно о коронавирусе у Васнецовой, и её должна заменить Евгения Буртасова.

Фото: «инстаграм» светланы мироновой

Фото: «инстаграм» светланы мироновой

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