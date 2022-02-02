Лариса Куклина прислала Светлане Мироновой коробку шоколада и написала записку. Фото

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова показала подарок, который она получила от другой российской биатлонистки Ларисы Куклиной. В настоящее время Миронова, которая, в отличие от Куклиной, попала в состав сборной России на зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекине, готовится к Играм.

Куклина прислала Мироновой коробку шоколада, в которую оказалась вложена записка. Лариса пожелала удачи Светлане, а также Ульяне Нигматуллиной, Кристине Резцовой, Валерии Васнецовой и Ирине Казакевич, которые вошли в первоначальный состав национальной команды на Олимпиаду. Позднее стало известно о коронавирусе у Васнецовой, и её должна заменить Евгения Буртасова.

Фото: «инстаграм» светланы мироновой

Фото: «инстаграм» светланы мироновой

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