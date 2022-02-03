Сможет ли Россия завоевать золото в биатлоне на Олимпиаде-2022?
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4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Биатлонные соревнования откроет смешанная эстафета. Она пройдёт 5 февраля.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Россия завоевать золото в биатлоне на Олимпиаде-2022?»
Отметим, что как мужская, так и женская команда России на Играх-2022 выступит неполной квотой (5 человек).
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Евгения Буртасова (заменила заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову).
Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков.
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