Сборная Швеции по биатлону объявила состав на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине
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Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в субботу, 5 февраля. Участие в гонке примут Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Об этом сообщает шведское издание SVT. Начало смешанной эстафеты запланировано на 12:00 мск.
Церемония открытия Игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего на Олимпиаде-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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