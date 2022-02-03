Российские биатлонисты не вышли на утреннюю тренировку перед стартом Олимпиады

Российские биатлонисты не вышли на утреннюю тренировку в преддверии старта Олимпийских игр в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Представители Франции, Швеции, Норвегии и Беларуси тренировку провели. Россияне должны были работать на пятом щите, он так и остался свободным.
Российские спортсмены примут участие в вечерней тренировке, которая будет официальной перед смешанной эстафетой.
В состав сборной России на смешанную эстафету, которая состоится 5 февраля, вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта (в биатлоне — 11).
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