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Тарьей Бё высказался по поводу того, что его брат Йоханнес оказался контактным по COVID-19

Тарьей Бё высказался по поводу того, что его брат Йоханнес оказался контактным по COVID-19
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал информацию, согласно которой его брат Йоханнес получил статус контактного по коронавирусу. Из-за этого Йоханнес Бё пропустил пресс-конференцию. Выяснилось, что он и норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд контактировали с одним из заражённых коронавирусом в самолёте по пути в Пекин (Китай).

«Йоханнес становится особенно живым и сильным, когда все препятствия убираются. Его это заряжает! Думаю, что его конкурентам стоит опасаться.

Что касается того, что он стал контактным по коронавирусу, больше ничего не удивляет. Нужно быть готовым ко всему. Сейчас у нас карантинная ситуация, ничего не поделать», — цитирует норвежского биатлониста Reuters.

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