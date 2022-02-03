Васильев рассказал, кого бы заменил в составе сборной России на смешанную эстафету на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о составе сборной России на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россию на Играх в смешанной эстафете представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«В этом составе вызывает вопросы один человек — Латыпов. По той простой причине, что в последних гонках на Кубке мира он ужасно проявил себя в стрельбе, это немного напрягает. Учитывая тот факт, что стрельбище продуваемое, будут ветра… волнение опредёленное есть в этом смысле.
Я бы перестраховался: вместо Латыпова поставил либо Халили, либо Цветкова. Они оба стрелки, в такой эстафете нужна нулевая стрельба. А в остальном состав нормальный», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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