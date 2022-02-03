Хованцев рассказал, может ли сборная России рассчитывать на медали в смешанной эстафете

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках Олимпийских игр в Пекине 5 февраля. Участие в гонке примут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



«Тренерский штаб выбрал оптимальный вариант состава на смешанную эстафету. С учётом того, что Буртасова только прилетела в Пекин, вопроса, кому бежать из девушек, не стояло. Естественно, должна бежать Резцова, а Нигматуллина неплохо показывает себя в эстафетах. Логинов и Латыпов являются лидерами среди мужчин. На всякий случай рассмотрел бы Серохвостова, как запасной вариант.



Можем ли рассчитывать на медали? В Китае довольно сложные погодные условия. Оптимально сильный состав и женщин, и мужчин у норвежцев, французов, шведов — это явные претенденты в борьбе за пьедестал. Это биатлон: важно, кто справится с ветром, как будет стрелять», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме Российские биатлонисты не вышли на утреннюю тренировку перед стартом Олимпиады