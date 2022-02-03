Дмитрий Губерниев отреагировал на состав сборной России на смешанную эстафету на ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выбор состава сборной России по биатлону на смешанную эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Национальную команду в соответствии с решением тренерского штаба представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Состав биатлонистов на первый микст оптимальный! Крепкий, рабочий состав! Будет борьба!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.