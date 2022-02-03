Лариса Куклина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Спортсменка прошла дистанцию без промахов и уступила лишь француженке Каролин Коломбо и австрийке Анне Гандлер, которые также чисто отстрелялись.

Виктория Сливко заняла 7-е место, Анастасия Шевченко — 15-е, Наталья Гербулова — 23-е, Анастасия Егорова — 27-е.

Кубок IBU. 6-й этап. Нове-Место, Чехия. Женщины. Спринт

1. Каролин Коломбо (Франция) – 18.59,0 (0 промахов)

2. Анна Гандлер (Австрия) +39,0 (0)

3. Лариса Куклина (Россия) +40,7 (0)…

7. Виктория Сливко (Россия) +56,8 (1)…

15. Анастасия Шевченко (Россия) +1.21,2 (1)…

23. Наталья Гербулова (Россия) +1.43,2 (3)…

27. Анастасия Егорова (Россия) +1.51,7 (2).