Лариса Куклина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место
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Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Спортсменка прошла дистанцию без промахов и уступила лишь француженке Каролин Коломбо и австрийке Анне Гандлер, которые также чисто отстрелялись.
Виктория Сливко заняла 7-е место, Анастасия Шевченко — 15-е, Наталья Гербулова — 23-е, Анастасия Егорова — 27-е.
Кубок IBU. 6-й этап. Нове-Место, Чехия. Женщины. Спринт
1. Каролин Коломбо (Франция) – 18.59,0 (0 промахов)
2. Анна Гандлер (Австрия) +39,0 (0)
3. Лариса Куклина (Россия) +40,7 (0)…
7. Виктория Сливко (Россия) +56,8 (1)…
15. Анастасия Шевченко (Россия) +1.21,2 (1)…
23. Наталья Гербулова (Россия) +1.43,2 (3)…
27. Анастасия Егорова (Россия) +1.51,7 (2).
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