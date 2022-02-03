«Я тоже не пью». Муж Куклиной отреагировал на обращение Ларисы к тренерам

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзы в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место, обратившись к тренерам.
«Сегодня меня порадовало не только забытое солнце, но и хороший результат. Павел, спасибо за Ваше терпение, я, наверное, Вам скоро плешь проем со своей стрельбой и работой над ней. Евгений, Вам спасибо за доверие, за веру в спортсмена, с Вами всегда находятся силы и желание борьбы. Тимур, а ты просто лучший. Спасибо сервис-бригаде и отдельно каждому в команде спасибо! Вот такая у нас замечательная команда», — написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
На пост Ларисы отреагировал Михаил Куклин, муж и тренер биатлонистки. В комментарии он написал: «А как же я?! Я тоже норм наставник и не пью, как и эти ребята!»
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