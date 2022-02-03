Каминский: немного напрягает, что Серохвостов вновь замёрз, как и в Эстерсунде

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как его подопечные адаптировались к морозной погоде на Олимпийских играх в Пекине.
«Что касается адаптации, есть спортсмены, которые действительно плохо бегут в мороз. Есть те, кто плохо разминается. Бывает, что у некоторых дыхательная система в сильный мороз может дать сбой, альвеолы могут подмёрзнуть. Таким действительно тяжело. Но у нас в российской команде собраны спортсмены, которые с морозами знакомы не понаслышке. Немного напрягает, что Даня Серохвостов вновь замёрз, как и в Эстерсунде. Сейчас будем с ним вновь над этим работать. Он же вырос в Алтайском крае, там 30-градусные морозы не редкость. То, что он сейчас замерзает, вряд ли последствия того, что было в Эстерсунде. Скорее всего, он когда-то давно замёрз, а теперь последствия. Плохо то, что у него мёрзнут пальцы, а у нас важнейший компонент – стрельба», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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