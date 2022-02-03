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Каминский: только двое готовы бежать всю программу — Латыпов и Логинов

Каминский: только двое готовы бежать всю программу — Латыпов и Логинов
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему не участвующие в смешанной эстафете Карим Халили и Даниил Серохвостов участвовали в тренировке команды.

«Нужно привыкнуть к условиям, в которых пройдут другие гонки. Они же не бегут смешанную эстафету, а такая работа нужна. Могу сказать, что Карим побежит индивидуальную гонку. Было бы странно не поставить на «двадцатку» призёра этапа Кубка мира в этой гонке. Кто ещё? Ну, выбор у нас не такой большой, всего пять спортсменов. И только двое готовы бежать всю программу – Латыпов и Логинов. Все работают по индивидуальной программе в зависимости от того, кто и какие гонки бежит», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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