Самуэльссон — о ветре на стрельбище: по сравнению с европейцами мы справимся с этим лучше

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался об особенностях стрельбы на олимпийской трассе в Китае.
«Когда мы летели сюда, мы уже знали, что будет очень ветрено. И во время тренировок ветер был очень сильный. Но зато ветер хотя бы явно боковой, а значит, по ветровым флажкам будет немного проще рассчитать, куда идёт корректировка. Одно дело, когда флажки обращены прямо на тебя или прямо в сторону мишени. Но сейчас ветер довольно чётко дует слева направо, так что нужно будет просто определять, насколько он сильный, каждый раз, когда подходишь на рубеж. Мне кажется, с этим можно справиться, если подумать головой.
Будет дополнительная нагрузка. Будет трудно, поэтому, наверное, будем промахиваться больше обычного. И из-за ветра, и потому, что на высоте всегда чуть хуже стрелять.
По сравнению с европейскими спортсменами мы, скандинавы, конечно, справимся с этим лучше. К такому ветру привыкли ещё в Эстерсунде. Я бы сказал, что всё это сильно напоминает условия, в которых мы соревновались в Пхёнчхане, а для нас они были весьма благоприятны», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
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