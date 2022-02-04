Михаил Шашилов: холод? Мы же из России, мы привыкшие к таким условиям

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о готовности своих подопечных к старту Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
«По женщинам не было никаких сомнений. Всё было расписано, кто где стартует, так что никаких сомнений. Они довольно давно знали, какие гонки побегут. Холод? Мы же из России, мы привыкшие к таким условиям. Так что должно быть всё нормально. Одеваться теплее — и вперёд», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Биатлонисты разыграют 11 комплектов олимпийских медалей: по пять у женщин и мужчин, а также в смешанной эстафете, которая пройдёт в субботу, 5 февраля. Индивидуальную гонку женщины побегут 7 февраля, спринт – 11-го, а гонку преследования – 13 февраля. 16 февраля пройдёт женская эстафета, а 19-го – масс-старт.
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