Миронова: я бы хотела посмотреть церемонию открытия, но очень долго ехать туда-обратно

Российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на вопрос, будет ли она участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в делегации национальной команды.

«Я бы хотела посмотреть церемонию открытия, но очень долго ехать туда-обратно. Фактически целый день вылетает. Поэтому это просто нецелесообразно. Посмотрим по телевизору. Не знаю, поедет ли кто-то из нашей команды. Я, скорее всего, нет, не поеду», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится завтра, 4 февраля, и начнётся в 15:00 по московскому времени. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Первые соревнования в рамках Олимпиады также состоятся 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.