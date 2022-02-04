Губерниев рассказал, как организаторы ковид-протоколов ОИ потеряли его тест на коронавирус

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как организаторы ковид-протоколов Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) потеряли его тест на коронавирус.



«На себе ощутил отличную организацию ковид-протоколов Олимпиады! Мой первый тест, взятый в аэропорту, пропал! Причём бесследно… Объяснили, что все ещё не готов… Далее вечером взяли ещё один, утром в 7.00 должны были взять ещё один, третий по счёту (но никто не пришёл): результаты вечернего обещали быстро прислать, но снова тишина! Как мы говорили в детстве — ехали китайцы, потеряли яйца… В итоге горячих переговоров с китайской стороной, они всё время кому-то звонили, мы трудом выяснили: результат отрицательный, можно работать! Открытие комментирую на канале Россия в 15.00 мск, а завтра женский скиатлон! Фуууух…» — гласит публикация Губерниева в телеграм-канале.