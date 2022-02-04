Кристина Резцова поделилась ожиданиями от первой гонки на Олимпиаде

25-летняя российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от первой гонки на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Ожидания от первой гонки? Мы очень сильны, и я в это очень верю. У Норвегии и Швеции громкие фамилии, но и у нас не менее громкие. Поэтому мы будем бороться за золото. Я не была в тех командах, которые у нас были до этой Олимпиады, хотя у нас были сильные ребята. Но сейчас чувствую внутреннюю командную силу, у нас каждый заряжен. Каждый в нашей команде приехал со знанием, что такое Олимпиада и для чего мы это делаем», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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