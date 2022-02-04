Даниил Серохвостов — о погоде на Олимпиаде: Уват с -25 стоит в сторонке

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил погодные условия на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Самое холодное место, где я был», — написал Серохвостов.

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Серохвостова.

В комментарии Даниилу возразили: «Ты, по ходу, на Кубке России давно не был». Биатлонист ответил: «Уват с -25 стоит в сторонке».

В заключительной перед Олимпиадой гонке Кубка мира — эстафете в Антхольце (Италия) — Серохвостов завоевал серебро в составе сборной России. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.



В состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

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