Стал известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на смешанную эстафету, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в субботу, 5 февраля. Участие в гонке примут Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима и Дмитрий Пидручный, сообщает украинское издание «Суспiльне Спорт». Начало смешанной эстафеты запланировано на 12:00 мск.

Церемония открытия Игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего на Олимпиаде-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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