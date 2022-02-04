Сборная Германии по биатлону объявила состав на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в субботу, 5 февраля. Участие в гонке примут Ванесса Фойгт, Денизе Херрман, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. Об этом сообщает немецкое издание Sportschau. Начало смешанной эстафеты запланировано на 12:00 мск.

Церемония открытия Игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего на Олимпиаде-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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