Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на смешанную эстафету на зимних ОИ-2022
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Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону определился с составом на смешанную эстафету, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в субботу, 5 февраля. Участие в гонке примут Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, сообщает норвежское издание NRK. Начало смешанной эстафеты запланировано на 12:00 мск.
Церемония открытия Игр в Пекине пройдёт 4 февраля. Всего на Олимпиаде-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Сборная России из-за санкций со стороны ВАДА выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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