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Журова: не критикую Васнецову, но такие жалобы не публикуются сразу в социальные сети

Журова: не критикую Васнецову, но такие жалобы не публикуются сразу в социальные сети
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, прокомментировала ситуацию с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой. Ранее она пожаловалась на питание в карантинном отеле. Спортсменка сдала два положительных теста на коронавирус и была помещена в карантинный отель.

«Я не критикую Валерию, но такие жалобы не публикуются сразу в социальные сети. Сначала говорят руководителю делегации, несомненно, если кормят плохо, то делается жалоба на МОК, с этим разбираются.

Но Валерии и так психологически тяжело: человек мечтал, приехал на Олимпиаду. Конечно, сейчас болельщики её поддержат, это хорошо, молодцы! Человек находится в стрессе, я её прекрасно понимаю — захотелось поддержки болельщиков. Сейчас все спортсмены на стадионах тренируются, а она сидит в изоляции. Конечно, человеку тяжело, но правильно делать это официальным путём. Вопросы бы все решили, китайцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы всё было хорошо. Надо поддержать спортсменку, не ругать китайцев сильно, а попросить кормить человека (смеётся)», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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