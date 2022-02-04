Тарьей Бё повредил шею и спину на тренировке перед смешанной эстафетой на зимних ОИ-2022
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё повредил шею и спину на тренировке перед смешанной эстафетой на зимних ОИ-2022 в Пекине. Об этом сообщает норвежское издание NRK. Смешанная эстафета пройдёт завтра, 5 февраля.
Бё-старший на высокой скорости столкнулся с итальянской биатлонисткой Самуэлой Комолой, которая также тренировалась в тот момент. По словам Тарьея, он испытывает скованность в шее и спине.
«Всё произошло очень быстро. Могло быть и хуже. Немного ощущается скованность в шее и спине, но массажисты у нас хорошие, так что можно быть уверенным, что всё будет хорошо», — сказал норвежский биатлонист.
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